بالصور.. الفريق أحمد قايد صالح يحضر تمرين رمي بحري في وهران

نشرت وزارة الدفاع الوطني صور خاصة بتمرين رمي تحت أنظار الفريق نائب وزير الدفاع الوطني اليوم بالناحية العسكرية الثانية.

فبمضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية.

تابع الفريق احمد قايد صالح مجريات التمرين الذي نُفذ من قبل طاقم السفينة الفرقاطة متعددة المهام “المدمر”.

وهي السفينة التي تعززت بها قواتنا البحرية في إطار برنامج تحديث وتطوير وعصرنة أسطولها البحري.

تنفيذ تمرين الرمي تم على هدف بحري، وهو عبارة عن باخرة قديمة تم تخصيصها كدارئة للرمي.

حيث تم تمثيل معركة بحرية قريبة من الواقع ضد هدف معادي.

ويهدف هذا التمرين إلى إتقان التحكم في استعمال الأسلحة الكبرى الموجودة في حوزة القوات البحرية.

خاصة الصواريخ المضادة للسفن الحربية، ومراقبة فعالية الأسلحة المكتسبة.