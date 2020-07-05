بالصور.. الفريق شنقريحة يشرف على حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش

نظّم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش على شرف إطارات سامية للدولة ومتقاعدين من الجيش الوطني.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الحفل جاء تخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد الذين ضحوا من أجل أن ينعم أبناء وطننا المفدى بالحرية والاستقلال في كنف السيادة والكرامة، وبمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الإستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء أمس الأحد 5 جويلية بالنادي الوطني للجيش بني مسوس، على حفل نُظّم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدولة.

واضاف البيان، أن الحفل يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية الخالدة، وخضره كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول وأعضاء من الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.

وأفاد نفس المصدر، أن الحضور استمعوا إلى النشيد الوطني من أداء الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري وتابعوا عرض فيلم وثائقي من انتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان “على قدر عزمهم ثابتون”. ليختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية.