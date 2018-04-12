بالصور.. القايد صالح يلقي النظرة الأخيرة على شهداء سقوط الطائرة العسكرية

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بالصور.. القايد صالح يلقي النظرة الأخيرة على شهداء سقوط الطائرة العسكرية
بقلم إيمان ضيف الله

ألقى الفريق  أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيالنظرة الأخيرة على جثامين شهداء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية.

بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة.
وذهب ڤايد صالح إلى المستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الوطن.
وهذا بعد أن تمّ تحديد هويات المجموعة الأولى من ضحايا الحادث الأليم.

وأعطى الفريق التعليمات بضرورة التكفل بتوجيه الجثامين إلى ولاياتهم الأصلية .
وكذا الإسراع في استكمال عملية التحديد العلمي لهويات الشهداء المتواصلة من طرف المصالح المختصة.

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