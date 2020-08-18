بالصور.. القنصل الإيطالي في زيارة تفقد لبعض المؤسسات الجزائرية

الوطني
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بالصور.. القنصل الإيطالي في زيارة تفقد لبعض المؤسسات الجزائرية
بقلم فوزية.م

أجرى القنصل الإيطالي بالجزائر زيارة تفقد لمقرات بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية الناشطة في مجال الرقمنة.

وقام القنصل الإيطالي لدى الجزائر، يوم أمس الإثنين، بزيارة عمل وتفقد قادته إلى مقر مؤسسة “Legal Doctrine”‘ المتواجدة بحيدرة، والمختصة في مجال الذكاء القانوني بالجزائر.

زيارة قنصل إيطاليا لدى الجزائر، كان رفقة المديرة الإقتصادية والتجارية لدى السفارة الإيطالية بالجزائر.

للتذكير فإن الزيارة التي قام بها القنصل العام لدولة إيطاليا لدى الجزائر، تأتي عقب زيارة التي قام بها الوفد الجزائري الأسبوع الماضي، إلى إيطاليا، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد.


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