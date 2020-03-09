بالصور.. اللواء سماعلي يشرف على إنطلاق التمرين الخامس “شيفا 2020”

أشرف اللواء، سماعلي مصطفى، قائد الناحية العسكرية الثالثة، اليوم، على انطلاق مجريات التمرين الخامس “شيفا 2020”.

التمرين جرى بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي ببشار “الشهيد دحماني سليمان”، تحت شعار: “إستقبال تدفق مكثف للجرحى”.

هذا وقد شارك في التمرين إطارات طبية وشبه طبية عسكرية، مصالح الحماية المدنية، إضافة إلى إطارات مدنية مختصة لمصالح الصحة.

كما ساهم في ذات التمرين كل من ممثلي المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

ويدخل التمرين التدريبيفي إطار التوجيهة السنوية للتحضير القتالي 2019/2020، التمرين الخامس “شيفا 2020”.

والغرض من هذا التمرين التدريبي إلى التكوين المتواصل لإطارات وأفراد الصحة العسكرية، واكسابهم الخبرات الميدانية الضرورية.

وذلك من خلال خلال تعاملهم مع عدد كبير من الضحايا، في حالة وقوع حوادث خطيرة.

والهدف من التمرين التدريبي منح قيمة إضافية أكبر للتنظيم والتسيير الفعال للمستشفيات والنقاط الطبية من طرف قادة ورؤساء مراكز المسؤولية.

وجرت مجريات التمرين على مرحلتين، نظرية وتطبيقية، من خلال وقوع إصطدام بين سيارة وحافلة تقل سياحا أجانب.

ما أدى إلى نشوب حريق وتسجيل عدد معتبر من الوفيات والجرحى.

أين تتدخل مختلف المصالح والهيئات المعنية، المدينة والعسكرية، كل في مجال تخصصه، لإخماد الحريق وإسعاف الجرحى في أقصر وقت.

بينما كفلت مصالح الشرطة العلمية والتقنية بتشكيل الحزام الأمني ومعاينة وتحليل أسباب الحادث.