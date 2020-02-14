بالصور..اللواء شنقريحة يلتقي أفراد مفرزة تيمياوين بعد المحاولة الإرهابية الجبانة

تنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، إلى القطاع العملياتي لبرج باجي مختار، أين تفقد بعض وحدات القطاع.

وتلقى اللواء بأفراد مفرزة تيمياوين أين ألقى كلمة بالمنسابة، أكد فيها على حرصه على لقائهم، والوقوف إلى جانبهم، لاسيما على إثر المحاولة الإرهابية الجبانة، التي استهدفت بداية هذا الأسبوع، هذه المفرزة، والتي راح ضحيتها الشهيد الجندي المتعاقد بن عدة ابراهيم، الذي تمكن بشجاعته ويقظته، من إفشال هذه المحاولة اليائسة، ومن إنقاذ زملائه ووحدته، مجددا تقديم تعازيه لأهله وذويه.