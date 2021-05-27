بالصور.. المتحف المركزي للجيش يحتفل بالذكرى الأولى لليوم الوطني للكشافة الإسلامية

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بالصور.. المتحف المركزي للجيش يحتفل بالذكرى الأولى لليوم الوطني للكشافة الإسلامية
بقلم أمينة داودي

نظّم المتحف المركزي للجيش اليوم الخميس، مجموعة من النشاطات التاريخية والثقافية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للكشافة الإسلامية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الإحتفال باليوم الوطني للكشافة الإسلامية جاء تحت إشراف مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه.

وأضاف البيان، أنه تم بث شريط وثائقي خاص بالمناسبة، وتقديم مداخلات تاريخية حول دور الكشافة الإسلامية إبان الثورة التحريرية وغداة الاستقلال وظروف نشأتها من طرف أستاذ تاريخ من جامعة البليدة (02).

كما تم الإستماع إلى شهادة حية لمجاهد من أحد الملتحقين الأوائل بفوج الفلاح للكشافة الإسلامية بالجزائر، بالإضافة إلى إقامة معرض للصور التاريخية واللوحات الزيتة، لفائدة الجمهور الزائر.

المتحف


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