بالصور.. المتحف المركزي للجيش يحيي ذكرى اليوم الوطني للمجاهد

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بالصور.. المتحف المركزي للجيش يحيي ذكرى اليوم الوطني للمجاهد
بقلم مصطفى.ق

أحيى المتحف المركزي للجيش اليوم الأربعاء اليوم الوطني للمجاهد المصادف للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956.

الحفل تحت إشراف مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، بحضور إطارات من مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي وثلة من المجاهدين إلى جانب أساتذة وطلبة جامعيين وكذا ممثلي جمعيات مدنية.

وتضمن برنامج التظاهرة عرض شريط وثائقي حول الذكرى بقاعة السينما تبعه إلقاء محاضرة تاريخية حول هجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام وإقامة معرض للصور التاريخية، بالإضافة إلى توزيع مطويات وصور عن معارك وأبطال الثورة التحريرية.


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