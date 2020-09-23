بالصور.. المدير العام لسوناطراك في زيارة إلى المنطقة الصناعية بأرزيو

قام توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بزيارة عمل وتفقد الى المنشآت البترولية والغازية التابعة للمنطقة الصناعية لارزيو بوهران.

وقال بيان للمجمع أن الوجهة الاولى للوفد كانت ، الميناء النفطي لارزيو اين تفقد الوفد مختلف محطات الشحن و ارصفة الميناء و الاستماع لعرض مفصل حول هذه المنشآت.

قام بعدها الوفد بزيارة مقر مديرية شركة تسيير و استغلال موانئ شحن المحروقات اين اجتمع الرئيس المدير العام للمجمع باطارات المديرية، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للاستماع و الحديث حول مختلف الانشغالات و الاهتمامات و هذا تكريسا لثقافة الاتصال المباشر مع مختلف نشاطات و فروع المجمع.

وشهدت المركبات الصناعية للغاز المميع GL3Z, GL2Z, GL1Zو GL4Z وقفة مميزة للوفد حيث توقف هذا الاخير على اشغال تفكيك مركب الغاز المميع GL4Z الجارية حاليا و الاستماع لعرض حول استغلال الارضية، بعد نهاية الاشغال، لانجاز معهد لتكوين اطارات المجمع في ميدان تمييع الغاز.

زار بعدها الوفد مركب GL3Z الذي يخضع، حاليا، لعملية صيانة دورية مبرمجة و التي تشرف عليها وحدات الصيانة الداخلية لمؤسسة سوناطراك.