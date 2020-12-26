بالصور.. المنتخب السنغالي يصل الجزائر تحسبا لمواجهة الخضر

حط وفد المنتخب السنغالي لأقل من 17 عاما، الرحال بالجزائر، أمس الجمعة، تحسبا لخوض المواجهتين الوديتين أمام نظيره الجزائري.

واستقبل ممثلو “الفاف”، صالح بوطاجين، رشيد حمري، الوفد السنغالي بمطار هواري بومدين، قبل أن يتم نقلهم لفندق “فردي” ببن عكنون.

وسيخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أول مباراة ودية تحضيرية له، أمام نظيره السنغالي، يوم الأحد المقبل، بملعب “5 جويلية”.

وتم برمجة المواجهة الثانية بين المنتخبين، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب “5 جويلية”، والتي ستكون معنية بالنقل التلفزيوني.