بالصور.. المنتخب الوطني للمحليين يحط رحاله بقطر

وصلت صبيحة اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني للمحليين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وتنقلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، عبر رحلة خاصة، تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان على رأس البعثة الناخب مجيد بوقرة.

وكان لاعبي المنتخب الوطني المحلي الناشطين في بطولات الخليج العربي، قد التحقوا أمس الجمعة بقطر، ليجتمعوا اليوم ببقية زملائهم.

يذكر أن المنتخب المحلي الجزائري، سيشارك في البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر انطلاقها يوم 30 نوفمبر الجاري.