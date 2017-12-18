بالصور..النجم الساحلي يُقدم مضوي وهذه مُدة عقده

قُدم الجزائري، خير الدين مضوي، كمُدرب جديد للنجم الساحلي التونسي، بعد ظهيرة اليوم الإثنين، وذلك بقاعة الندوات لملعب سوسة الأولمبي.

وأكد إبن سطيف، بأن الإشراف على “ليتوال” يعتبر تحديا بالنسبة له قائلا :”أنا مُتشوق لبداية مُهمتي وأعد بإعادة الفريق للواجهة”.

وأضاف :”لقد تابعت التشكيلة في المُباراة الأخيرة، وسأقوم بالإجتماع مع الإدارة لبحث الخروج بالنادي لبر الأمان، في أقرب الآجال الممكنة”.

يُشار بأن الدولي الجزائري السابق، سيكون مُرتبطا بعقد لمدة سنتين كاملتين، وهذا دون أن يكشف عن الراتب الذي سيتحصل عليه.

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