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الرياضة

بالصور.. النهار تبلغ ثمن نهائي دورة الصحافة لكرة القدم

بقلم النهار أونلاين
بالصور.. النهار تبلغ ثمن نهائي دورة الصحافة لكرة القدم
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حجزت تشكيلة “قناة النهار” مقعدا في ثمن نهائي دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة، عقب تحقيقها فوز مستحق أمس السبت، على نظيرتها من “انتير نيوز”.

وحسم رفقاء رجل المباراة، سيد أحمد هديبل، القمة الكروية أمام انتر نيوز، لصالحهم بنتيجة 6/4.

ليحقق بذلك فريق “قناة النهار” ثاني انتصار له في دور المجموعات. بعد الأول الذي كان الثلاثاء الفارط أمام “قناة الشروق”. مقابل هزيمة في جولة الافتتاح أمام “دزاير توب” وضمن بذلك، تواجده في ثمن النهائي.

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رابط دائم : https://nhar.tv/FEmVq
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