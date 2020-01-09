بالصور.. الهلال الأحمر الجزائري يحتفل بالذكرى الـ63 لتأسيسه

إحتفل الهلال الأحمر الجزائري اليوم الخميس اليوم بالذكرى ال63 لتأسيسه، بتنظيم ندوة تاريخية، حضرها ممثلون عن المجتمع المدني والأسرة الثورية.

وعلى هامش تنظيم هذه الندوة التاريخية التي احتضنها متحف المجاهد, شددت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس على ضرورة استرجاع المكانة الحقيقية لجمعيتها التي تعد الذراع الإنساني للدولة الجزائرية لكونها مساهم فعال في مجال الحفاظ على كرامة المواطن الجزائري”.

كما ذكرت بن حبيلس بالمهام المنوطة بالهلال الأحمر الجزائري، خاصة ما تعلق بدوره في نشر ثقافة التضامن بين مختلف الشرائحالاجتماعية، سيما منها فئة الشباب، داعية إياهم إلى التحلي بروح التضامن والتدخل التلقائي لمساعدة منهم بحاجة إلى ذلك”.

وشددت ذات المسؤولة على ضرورة تفعيل دور الهيئات الدولية الإنسانية على الصعيد الدولي، لتشكل قوة اقتراح وضغط على متخذي القرارات الدولية لتحفيزهم على التفكير الجدي في تداعيات قراراتهم السياسية على الأوضاع الإنسانية.

كما اشارت بن حبيلس إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تشهدها دولة ليبيا الشقيقة.