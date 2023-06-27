بالصور.. الوزير حماد يعاين المنشآت الرياضية تحسبا للألعاب العربية

قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أمس الإثنين، بتفقد المنشآت الرياضية المعنية بمنافسات الألعاب العربية، والتي ستحتضنها الجزائر، بداية من 5 لغاية 15 جويلية المقبل.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، أمس الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الزيارات التفقدية التي قام بها الوزير حماد قُسمت على أربع محطات.

وإستهل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، زيارته التفقدية، بتفقد فندقي مزافران و الرمال الذهبية، رفقة وزير السياحة والصناعات التقليدية، مختار ديدوش.

أين وقفا الوزيران، على اخر الرتوشات لاستقبال الوفود العربية المشاركة في هذه الدورة حيث أكدا على ضرورة توفير كل الخدمات الفندقية المقدمة.

وفي المحطة الثانية، تنقل الوزيران حماد وديدوش، الى ديوان المركب الاولمبي محمد بوضياف أين عاينا القاعة البيضاوية ووقفا على مدى جاهزية القاعة لاستقبال المنافسات.

وفي نفس السياق تنقل الوفد بعد ذلك الى الملعب الاولمبي 05 جويلية الذي سيحتضن افتتاح الالعاب الرياضية العربية الجزائر 2023.

وكانت الزرياة التفقدية في محطتها الثالثة، بتنقل الوفد الى القاعة المتعددة الرياضات بحيدرة أين تم الوقوف على اخر الرتوشوات و مدى جاهزية القاعة لاحتضان المنافسات.

أما المحطة الرابعة، قام الوزير حماد رفقة الوالي المنتدب لمقاطعة الادارية للدار البيضاء و الوفد المرافق بمعاينة اخر تحضيرات بالقاعة المتعددة الرياضات ببرج الكيفان.

أين تلقى الوزير حماد عدة شروحات حول جاهزيتها لاستقبال الوفود المشاركة المبرمجة لمنافسات الملاكمة.