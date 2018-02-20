بالصور.. الوزير ولد علي وبهلول يُتابعان لقاء شباب بلوزداد وأونز كرياتور

يتواجد وزير الشباب والرياضة “الهادي ولد علي” ورئيس الديركتوار المؤقت للرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم “عمار بهلول” بملعب 20 أوت.

لمُتابعة لقاء شباب بلوزداد ضد الضيف “أونز كرياتور” المالي الجاري حاليا لحساب لقاء العودة للدور التمهيدي الأول لمُنافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتعود المسؤول الأول عن قطاع الرياضة في الجزائر على التواجد بالملاعب لتشجيع الفرق الجزائرية في المنافسات الإفريقية.

هذا فيما عاد “عمار بهلول” لملعب 20 أوت رغم ما حدث له في نفس الملعب في مُباراة لشباب بلوزداد في البطولة ومُغادرته تحت الشتائم.

يُذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بالعاصمة المالية باماكو.