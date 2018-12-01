بالصور.. الوفاق يصل لمدينة جدة السعودية بعد أداء مناسك العمرة

الرياضة
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بالصور.. الوفاق يصل لمدينة جدة السعودية بعد أداء مناسك العمرة وصول فريق وفاق سطيف لجدة
بقلم عبد النور حواز

وصل اليوم السبت فريق وفاق سطيف لمدينة جدة السعودية لمواجهة الأهلي المحلي في لقاء العودة من الدور الثمن النهائي لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

ووجد الفريق السطايفي مُمثلي النادي الأهلي في إستقباله بمطار جدة بعد أن أدى أمس الجمعة مناسك العمرة بمكة المكرمة.


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