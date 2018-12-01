بالصور.. الوفاق يصل لمدينة جدة السعودية بعد أداء مناسك العمرة

وصل اليوم السبت فريق وفاق سطيف لمدينة جدة السعودية لمواجهة الأهلي المحلي في لقاء العودة من الدور الثمن النهائي لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.
ووجد الفريق السطايفي مُمثلي النادي الأهلي في إستقباله بمطار جدة بعد أن أدى أمس الجمعة مناسك العمرة بمكة المكرمة.
من مدينة #جدة :
وصل اليوم فريق نادي #وفاق_سطيف_الجزائري إلى مدينة #جدة ، وكان في استقباله في المطار ممثلي إدارة نادي #الاهلي_السعودي .#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/ig93Unei6V
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 1, 2018
التعليقات (0)