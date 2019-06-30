بالصور..اليابان تختبر أسرع قطار طلقة في العالم ينافس الطائرات

بدأت اليابان مؤخراً في إختبار أحدث وأسرع قطارات الطلقة في العالم، والقادر على الوصول الى سرعة 400 كم/س،

وهو ما يعد نفس سرعة بعض الطائرات خلال تحليقها في الجو، ما يأتي في إطار السعي لتطوير وسائل مواصلات أكثر سرعة.

القطار إسمه “ALFA-X”، وبدأ سلسلة إختباراته التي ستستمر 3 سنوات خلال الشهر الماضي، حيث سيبدأ إستخدامه بشكل عملي في عام 2030

بسرعات تصل إلى 360 كم/س، ليكون أسرع قطار طلقة في العالم، وذلك بعد أن يتفوق على قطار “Fuxing” الصيني بفارق 10 كم/س.

يحمل قطار “ALFA-X” تصميم مستقبلي يتضمن أنف كبير مدبب، وصحيح أنه سريع جداً، إلا انه ليس أسرع قطار في العالم،

بل هو أسرع قطار طلقة في العالم، فلقب أسرع قطار في العالم يحمله القطار المغناطيسي المعلق في اليابان والذي يصل الى سرعة قصوى تبلغ 603 كم/س.