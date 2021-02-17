بالصور.. انتساب الطلبة الضباط العاملين من التكوين العسكري المشترك القاعدي للسنة الدراسية 2020/2021

الوطني
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بالصور.. انتساب الطلبة الضباط العاملين من التكوين العسكري المشترك القاعدي للسنة الدراسية 2020/2021
بقلم أسماء.ع

أشرف اللواء سالمي باشا،قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال،على حفل انتساب الدفعة الـ14 من الطلبة الضباط العاملين من التكوين العسكري المشترك القاعدي.

وحضر حفل انتساب الطلبة ممثلين عن مختلف قيادات القوات وهياكل وزارة الدفاع الوطني، وإطارات وأساتذة الأكاديمية.

وبعد مراسم الاستقبال بالمدرسة الملحقة “الشهيد عبان رمضان”، قام قائد الأكاديمية بتفتيش المربعات المصطفة بساحة العلم.

وألقى بعدها كلمة حث فيها الطلبة على ضرورة المتابعة الجدية للدراسة والانضباط وكذا التحلي بالأخلاق الحميدة والتصرفات المثالية.

وفي الأخير، قام قائد الأكاديمية بتقليد الشارات للطلبة الإطارات وتابع بعدها استعراضا عسكريا ومختلف العروض الرياضية والتمارين العسكرية في الكوكسول.

الطلبة الضباط العاملين من التكوين العسكري المشترك القاعدي الطلبة الضباط العاملين من التكوين العسكري المشترك القاعدي


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