بالصور: انطلاق عملية التلقيح بتيمياوين في برج باجي مختار

باشرت فرق القافلة الطبية للحماية المدنية عملية التلقيح فور وصولها إلى تيمياوين بولاية برج باجي مختار.

وقامت القافلة الطبية للحماية المدنية بتلقيح المواطنين على مستوى العيادة متعددة الخدمات أول نوفمبر ببلدية تيمياوين.

وجاءت هذه العملية تبعاً لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وللإشارة فإن القافلة الطبية مقسمة إلى فرقتين، الأولى على مستوى ولاية إن قزام، بينما الفرقة الثانية بولاية برج باجي مختار.

وتضم القافلة أطباء وممرضين بالإضافة إلى وسائل طبية، معدات الحماية، لقاحات وأدوية.