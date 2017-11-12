بالصور..انطلاق مناورات بحرية أميركية-كورية جنوبية

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أمس السبت، مناورات بحرية تستمر 4 أيام في غرب المحيط الهادئ.

وحسب بيان للبحرية الأميركية فإن المناورات تجري في المياه الدولية وتشارك فيها 3 حاملات طائرات أمريكية و7 سفن حربية كورية جنوبية.

وقالت البحرية أن هذه المناورات هي شهادة قوية للقدرة والالتزام الصلب للأسطولها في المحيط الهادئ للحفاظ على الأمن في المنطقة.

وقال الدفاع الكوري الجنوبي إن المناورات تهدف إلى “تعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وإظهار استعدادنا لصد أي تحركات استفزازية”.

للإشارة، فإن كوريا الشمالية أجرت هذا العام تجربتها النووية السادسة وأطلقت عشرات الصواريخ في الأشهر القليلة الماضية.