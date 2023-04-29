بالصور.. بداية توافد أنصار الخضر على ملعب “نيلسون مانديلا”

بدأ المئات من أنصار المنتخب الوطني، في التوافد إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، تحسبا لحضور حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

ويرتقب أن ينطلق حفل افتتاح “المحفل القاري” بالجزائر. بداية من الساعة 18:30. والذي سيشهد عروض مميزة ومفاجآت عديدة. مثلما أكدته اللجنة المنظمة.

وللإشارة فإن الحفل سيسبق المواجهة الافتتاحية المرتقبة بين المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ونظيره الصومالي، والمقررة بداية من الساعة 20:00.