بالصور..بدوي يحضر إفتتاح المؤتمر الدولي للهجرة بالمغرب

الوطني
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بالصور..بدوي يحضر إفتتاح المؤتمر الدولي للهجرة بالمغرب
بقلم حكيم ش

شهد إفتتاح أشغال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لإعتماد الميثاق العالمي، من أجل هجرة آمنة و منظمة و منتظمة، بمدينة مراكش المغربية.

حضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة وفد هام ممثلا لرئيس الجمهورية.

وعرف المؤتمر حضورالأمين العام للأمم المتحدة، و عدد من رؤساء الدول و الحكومات و وفود وزراية و ممثلي المنظمات غير الحكومية.

وإفتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيرس، أشغال اللقاء بكلمة تحدث فيها عن أهمية مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

و ضرورة إيجاد الحلول الجذرية الكفيلة لمكافحتها في إطار التضامن الدولي و مجابهة الرهانات المستقبلية، خاصة إشكالية إستقرار المواطنين في بلدانهم الأصلية.

بدوي في مراكش

بدوي في مراكش

بدوي في مراكش

بدوي في مراكش


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