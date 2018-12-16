بالصور.. بدوي يستقبل فاليري بيكريس

استقبل وزير الداخلية نور الدين بدوي مساء يوم الأحد، رئيسة المجلس الجهوي لمنطقة غيل دو فرونس بفرنسا، فاليري بيكريس.

التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وشكل هذا اللقاء سانحة لاستعراض علاقات التعاون في مجالات التهيئة الحضرية، المدن الذكية والمدن المستدامة.

وفق رؤية متجددة يكون العنصر البشري المكوّن أساسها وعليه تم اقتراح تجسيد برامج تكوينية لفائدة مكونينا في هذه المجالات.

كما تم في الختام اقتراح توسيع علاقات التعاون مع الجزائر العاصمة الى مجالات و مدن أخرى.