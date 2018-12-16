بالصور.. بدوي يستقبل فاليري بيكريس

استقبل وزير الداخلية نور الدين بدوي مساء يوم الأحد، رئيسة المجلس الجهوي لمنطقة غيل دو فرونس بفرنسا، فاليري بيكريس.
التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام.
وشكل هذا اللقاء سانحة لاستعراض علاقات التعاون في مجالات التهيئة الحضرية، المدن الذكية والمدن المستدامة.
وفق رؤية متجددة يكون العنصر البشري المكوّن أساسها وعليه تم اقتراح تجسيد برامج تكوينية لفائدة مكونينا في هذه المجالات.
كما تم في الختام اقتراح توسيع علاقات التعاون مع الجزائر العاصمة الى مجالات و مدن أخرى.
Dans ce sens, il a été proposé de concrétiser des programmes de formation au profit des formateurs algériens dans ces domaines, ainsi que de renforcer les relations de coopération avec la ville d'#Alger à d’autres domaines et à les élargir au bénéfice d’autres villes. @vpecresse pic.twitter.com/Wy3qEeDyNI
— Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) December 16, 2018
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