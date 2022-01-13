بالصور..بسبب الظروف الأمنية الصعبة.. الخضر يتدربون تحت تعزيزات أمنية مشددة
بقلم حواز عبد النور
تدرب المُنتخب الوطني الجزائري أمسية اليوم الخميس تحضيرا لمواجهة غينيا الإستوائية تحت تعزيزات أمنية مُشددة.
وحسب الصور التي التقطها موفد النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية فإن التدريبات عرفت حضور كثيف لرجال الأمن.
وتأتي هاته التعزيزات الأمنية المُشددة بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعرفها مدينة ليمبي القريبة من دوالا.
وتعمل السلطات الكاميرونية على توفير كل الظروف الملائمة للوفد الجزائري.
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