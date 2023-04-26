بالصور.. بعثة المنتخب الكاميروني تحل بأرض الوطن تحسبا لخوض “الكان”

حلت بعثة المنتخب الكاميروني، صبيحة اليوم الأربعاء، بأرض الوطن، تحسبا لخوض غمار منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة بالجزائر، عبر الفايسبوك، صوراً لحظات وصول الوفد الكاميروني لمطار هواري بومدين.

ويعد المنتخب الكاميروني، ثامن منتخب يحل بالجزائر بعد كل من منتخبات بوركينا فاسو، الكونغو، نيجيريا، السنغال، زامبيا، الصومال، وجنوب إفريقيا.

وستحل منتخبات مالي، المغرب، جنوب السودان، وجنوب السودان، في الساعات القليلة المقبلة بأرض الوطن، ليكتمل نصاب عدد المنتخبات المشاركة في كان أقل من 17.

يجدر للإشارة، سنطلق فعاليات المنافسة الإفريقية لمنتخبات أقل من 17 سنة، في الفترة ما بين 29 أفريل الجاري وإلى غاية 15 ماي المقبل.