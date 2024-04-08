بالصور.. بلايلي يشارك في تكريم حفظة القرآن الكريم

شارك الدولي الجزائري، ونجم نادي مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، في تكريم حفظة القرآن الكريم، خلال شهر رمضان الجاري.

وفي سهرة رمضانية، سجل يوسف بلايلي، تنقله رفقة جمعية راديوز، لملعب “رقيق عبد القادر مارافال” من أجل تكريم المتوج بالمرتبة الأولى في مسابقة تاج القرآن.

كما قدم نجم مولودية الجزائر، شهادة تقدير لصاحب المركز الأول في حفظ القرآن، القارئ بكاري قادة، بحضور جمع غفير.

واستغل الحضور، فرصة تواجد النجم الأول لمولودية الجزائر، يوسف بلايلي، من أجل أخذ معه صور تذكارية.