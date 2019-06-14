بالصور.. بلعابد يجتمع بإطارات الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية لمرافقة وتأمين مواضيع “الباك”

إلتقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد إطارات الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية المعينون لمرافقة وتأمين مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2019.

وإستهلّ الوزير هذا اللّقاء بالتعبير عن ارتياحه لاختيار هذه المجموعة لخبرتها وأمانتها، والتي يتمثّل دورها في مرافقة، حسبما جاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة.

وتأمين مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، وعدم مغادرة مكان تواجد الخزنة الحديدية التي تحفظ فيها، وذلك إلى غاية لحظة تسليمها في مواعيدها المحددة.

كما ذكّر الوزير ببعض الضوابط منها ضرورة إبقاء أجهزة الهاتف النقال مفتوحة، وكذا وضع تحت تصرفهم خط للهاتف الثابت.

حتى يتمكن من الإتصال بهم في أيّ وقت “ليلا و نهارا”، كما بإمكانهم هم أيضا إجراء إتصال مباشر مع الوزير شخصيا

أوخلية المتابعة على مستوى الوزارة التي تسهر على سير الإمتحانات 24/24، وذلك عند الإقتضاء، يُبرز ذات المصدر.

وفي ختام لقائه هذا، دعى الوزير الحضور إلى دراسة باقي التفاصيل المتعلّقة بالأمور اللّوجيستيكية كالمبيت والإطعام والتوقيت

الخاص بشحن و نقل المواضيع من الديوان إلى مختلف الجهات، عن طريق البرّ والجوّ.