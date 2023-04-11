بالصور.. بلعريبي يتفقد ملعب تيزي وزو ويوجه هذه التعليمات

قام وزير السكن والعمران، الطارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لملعب تيزي وزو، أين تفقد العديد المنشآت.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن الوزير بلعريبي، إستهل زيارته لملعب تيزي وزو بتفقد بملعب ألعاب القوى الذي إنتهت به الأشغال.

وأوضح ذات البيان، أن الوزير أمر بضرورة استكمال أشغال تهيئة المضمار، وليتوجه الوزير بعدها للمدرجات التي انتهت الأشغال بها ثم غرف تغيير الملابس.

أين أمر السيد الوزير المؤسسة المكلفة بالإنجاز بالإسراع في رفع التحفظات، هذا بالنسبة لملعب ألعاب القوى.

وأضاف ذات البيان، أن المحطة الثانية لزيارة الوزير بلعريبي، فكانت ملعب التدريبات حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 90% أين أمر السيد الوزير مؤسسة إنجاز الأرضية باستكمال ما تبقى من أشغال.

كما عاين الوزير بلعريبي، جناح إيواء اللاعبين الذي يتكون من 20 غرفة بطاقة استيعاب تقدر ب 60 سرير، مطبخ ومطعم.