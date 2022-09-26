بالصور.. بلماضي يجتمع بهذا الرباعي قبل آخر حصة تدريبية لودية نيجيريا

جرت أمسية اليوم الإثنين آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني الجزائري تحسبا للمواجهة الودية أمام نيجيريا.

حيث جرت الحصة التدريبية بملعب ميلود هدفي بوهران الذي سيحتضن المواجهة الودية.

كما عرفت الحصة التدريبية قبل بدايتها اجتماع الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالرباعي، يوسف عطال، رياض محرز، إسلام سليماني، ويوسف بلايلي.

ووضع الرجل الأول في العارضة الفنية آخر الروتوشات قبل ودية الثلاثاء التي ستنطلق بداية من الساعة الـ20:00.