بالصور.. بلماضي يعاين بوركينافاسو وموريتانيا

سجّل الناخب الوطني، جمال بلماضي، حضوره في مدرجات ملعب “السلام” بمدينة بواكي، لمعاينة منافسي الخضر، القادمين في المجموعة الـ 4، لـ”كان” كوت ديفوار.

ورصد مصوّر “النهار أون لاين” بلماضي، في المنصة الشرفية لملعب “السلام” لحضور لقاء بوركينافاسو وموريتانيا، الذي انطلق في حدود الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر.

وكان بلماضي، مرفوقا بكل من القائد رياض محرز، والمدافع عيسى ماندي. اللذان رافقاه إلى ملعب “السلام” لمعاينة المنافسين القادمين.

ويلتقي الخضر ببوركينافاسو السبت القادم، ضمن الجولة الـ 2 من المجموعة الـ 4. بداية من الساعة 14:00 بالتوقيت الإيفواري (15:00 بالتوقيت الجزائري). قبل مواجهة موريتانيا في جولة الختام، الثلاثاء المقبل عند الساعة 20:00 بالتوقيت الإيفواري.