بالصور.. بلمهدي يفتتح إجتماع اللجنة الوزارية للفتوى بخصوص صلاة الجمعة

إفتتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي بمقر الوزارة اجتماع اللجنة الوزارية للفتوى بخصوص أداء صلاة الجمعة بالمساجد.

وحضر الإجتماع الدكتور جمال فورار رئيس اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

بالإضافة إلى رئيس لجنة متابعة الفتح الجزئي للمساجد بالوزارة المفتش العام للوزارة لخميسي بزاز.

وحسبما نشرته الوزارة، فقد ثمن الوزير قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي برفع التجميد عن أداء صلاة الجمعة بالمساجد التي تتسع لألف مصل فأزيد.

كما هنأ الوزير الشعب الجزائري بهذا الفتح، مبينا أن هذا الفتح المتدرج إنما يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الوباء الذي لا يزال يعرف انتشارا واسعا في كثير من الدول.

وقد دعا الوزير السادة الفقهاء واللجنة الطبية من خلال رئيسها، لتدارس الإجرءات المرافقة لأداء صلاة الجمعة وما يتصل بها من أحكام شرعية ووقائية.