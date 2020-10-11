بالصور.. بن حراث تدشن السفينة الشراعية الخاصة بالأبحاث العلمية بوهران

أعطت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث اليوم، إشارة انطلاق عمل السفينة الشراعية الخاصة بالأبحاث العلمية من ولاية وهران.

السفينة التي كانت بالشراكة مع جمعية بربروس البيئية البحرية من ميناء وهران.

وخلال زيارة العمل والتفقد لولاية وهران، قامت الوزيرة بزيارة المزرعة النموذجية المختصة في التربية البيئية الإيكولوجي الصغير ببلدية وهران.

واشادت الوزيرة بالعمل الذي تقوم به الجمعية في سبيل إنشاء جيل صاعد متشبع بالحس البيئي.

وبعدها تفقدت الوزيرة مركز الفرز الحضري الانتقائي للنفايات المنزلية بحي المدينة الجديدة وسط مدينة وهران، هذا المشروع النموذجي الذي يسمح بتثمين النفايات وإعادة تدويرها.