بالصور.. بن زيمة يصل إلى الجزائر

حط النجم العالمي، ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، منتصف نهار اليوم السبت، بمطار “عبان رمضان” ببجاية.

ويرتقب أن يزور صاحب الكرة الذهبية العالمية 2022، قرية آيت جليل بمدينة بجاية، مسقط رأس والده. كما سيزور مدينة تيارت التي ينحدر منها والدا أمه، قبل زيارته للباهية وهران.

على أن يحضر بعدها لقاء الخضر وغينيا، المقرر يوم الخميس القادم، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ضمن الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

للإشارة فإن زيارة نجم ريال مدريد الاسباني السابق، هي الأولى من نوعها لبلد “أجداده”، والتي ستليها أيضا زيارة النجم العالمي الآخر، كيليان مبابي، صاحب الجذور الجزائرية، الذي سيزور بدوره بجاية. التي تنحدر منها والدته فائزة لعماري، لاعبة المنتخب الوطني لكرة اليد في ثمانينيات القرن الماضي.