بالصور.. بن غبريت تجتمع بالشركاء الاجتماعيين 

عقدت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، جلستي عمل مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع،

تم خلالهما مناقشة عدة نقاط هامة، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن بن غبريت، “استقبلت بمقر دائرتها الوزارية في جلستي عمل وبطلب منهم، الشركاء الاجتماعيين بالقطاع”،

حيث شارك في الجلسة الأولى كل من نقابات “(unpef, snapest, satef, snte, cela) في حين ضمت الجلسة الثانية نقابات (fnte, snapap, snccopen, snapep)”.

وبذات المناسبة، أكدت وزيرة التربية حرص الوزارة على “استمراريتها في انتهاج سياسة الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين”،

كما دعت إلى”ضرورة الحرص على الالتزام بميثاق أخلاقيات القطاع والالتفاف حول الهدف المشترك بين أعضاء الجماعة التربويةوهو الوصول الى مدرسة الجودة”.

وتم خلال الجلستين، “مناقشة تحضير دخول الفصل الثالث من السنة الدراسية الحالية 2018/2017،

والتطرق إلى الاستشارة التي أطلقتها الوزارة بخصوص تاريخ إجراء امتحان شهادة الباكالوريا، وتقييم تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية”.

كما تطرق المجتمعون إلى “تنظيم وزارة التربية الوطنية ليوم برلماني حول المرجعية الوطنية للتعلمات والتقييم”،

وإلى “استمرارية عمل اللجان المفتوحة في الملفات التالية: القانون الأساسي، تحديد الانصبة البيداغوجية للترقية، الخدمات الاجتماعية”،

بالإضافة إلى “دراسة وإثراء مشاريع القرارات المتعلقة بمختلف المجالس المتواجدة على مستوى المؤسسات التعليمية،

وذلك في إطار لجنة عمل مشتركة وتكوين فريق عمل لاقتراح مواضيع لتكوين النقابيين وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.