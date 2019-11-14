بالصور .. بن ڨرينة يستقبل السفير الإسباني بمقر مداومته

إستقبل اليوم الخميس المترشح للرئاسيات عبد القادر بن ڨرينة بمقر مداومته السفير الاسباني بالجزائر فيرناندو موران.

وجاء هذا اللقاء بدعوة من السفير الإسباني الذي عبر سعادة السفير عن دعمه لإجراء انتخابات رئاسية بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

كما إلتزم فيرناندو موران بإسم الحكومة الاسبانية خلال لقائه بالمترشح بن ڨرينة بإحترام إرادة الشعب الجزائري.

من جهته رحب بن ڨرينة بالزيارة وعبر للسفير والوفد المرافق له عن جودة العلاقات بين الجزائرو إسبانيا.

وأضاف مرشح الرئاسيات دعم الوحدة الترابية الاسبانية امام الدعوات الانفصالية واكد على أنه كل الخلافات تحل عن طريق الحوار.

وتحدث بن ڨرينة على صعوبة حصول الجزائريين على التأشيرة وظاهرة الطوابيرالكبيرة مع تدني نسبة قبول طلبات الفيزا .

كما أكد لهم المترشح عبد القادر بن قرينة بانه تقع على عاتق الدولة الاسبانية مسؤولية تاريخية اتجاه الشعب الصحراوي.

كون الدولة الاسبانية كانت دولة الاستعمار لذلك نتطلع بان تدعم الحكومة الاسبانية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية.

كما ختم اللقاء بطمأنة سعادة السفير على سير الانتخابات وتهيئة الظروف التي سوف تجرى فيها والتي لحد الان مطمئنة والحمد لله.