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بالصور.. بوتين وانفانتينو يشاركان في مباراة استعراضية ضد نجوم العالم

الرياضة
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بالصور.. بوتين وانفانتينو يشاركان في مباراة استعراضية ضد نجوم العالم
بقلم كريم.تيغرمت

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رفقة رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو، في مباراة استعراضية ضد نجوم العالم، على هامش فعاليات كأس العالم، روسيا 2018.

وشهدت المباراة التي لعبت بروسيا، على هامش منافسة كأس العالم 2018، المقامة حاليا هناك، مشاركت العديدم نجوم العالم للساحرة المستديرة.

وشارك في هذه المباراة كل من، الحارس الإسباني ايكر كاسياس، الظاهرة البرازيلية رونالدو، القائد السابق لنادي برشلونة كارلوس بويول.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معروف عليه حبه وممارسته للرياضة بمختلف أنواعها، كما يحوز على حزام أسود في رياضة الجيدو.


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