بالصور.. بوميل يكافئ لاعبي المولودية بيوم راحة في تربص رين

قرر المسؤول الأول عن العارضة الفنية لفريق مولودية الجزائر، باتريس بوميل، منح لاعبيه يوم راحة أمس الخميس، في إطار التربص الجاري بمدينة “رين” الفرنسية.

وكافئ بوميل أشباله بيوم راحة، من أجل الترويح عن النفس، بعد 15 يوما من العمل الجدي، تخللته 3 لقاءات ودية فاز بها العميد، آخرها الأربعاء الماضي أمام لافال المنتمي إلى “الليغ2” الفرنسية.

واستغل رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، الفرصة من أجل الابتعاد عن ضغط التدريبات والتحضيرات البدنية، من خلال بعض الألعاب المتواجدة بمركز إقامة الفريق “قصر بوا غوي” من أجل لعب “البيلياردو” والكرات الحديدة وتنس الطاولة.