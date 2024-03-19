بالصور.. بيتكوفيتش يركز على الاسترجاع في أول حصة مع الخضر

ركّز الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، على الاسترجاع في مستهل مشواره مع التشكيلة الوطنية، المقبلة على المشاركة في دورة ودية بالجزائر تضم جنوب إفريقيا وآندورا وبوليفيا.

وخاض رفقاء الحارس أنتوني ماندريا، سهرة أمس الاثنين. أولى الحصص التدريبية ضمن التربص المقام بمركز سيدي موسى، تحت قيادة البوسني بيتكوفيتش.

وأفادت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن الحصة الأولى تحت قيادة الناخب الجديد كانت غنية بالدروس، وكانت أيضا فرصة للتقني البوسني من أجل التعرف على اللاعبين.

مبرزة بأن الحصة التدريبية الأولى لمحاربي الصحراء، كانت خفيفة ومتنوعة. وسط أجواء مميزة بين اللاعبين الذين كانوا سعداء بارتداء قميص الخضر من جديد.

كما قام الناخب الجديد، بتقسيم التشكيلة إلى مجموعتين. الأولى خاضت تدريباتها على أرضية الميدان، بينما تدربت المجموعة الثانية داخل القاعة.

للإشارة فإن الخضر، سيدشنون الدورة الودية بمواجهة بوليفيا هذا الجمعة 22 مارس الجاري، قبل ملاقاة جنوب إفريقيا الثلاثاء 29 من الشهر ذاته.