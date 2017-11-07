بالصور.. تألق المنتخب العسكري للعدو الريفي في سماء المجر

سيطر الفريق الوطني العسكري على البطولة العسكرية العالمية للعدو الريفي بالمجر .

وتصدر الفريق الوطني المراتب الأولى حسب الفرق في اختصاص العدو الطويل والعدو القصير .

كماتحصل المنتخب على لقب بطل عالمي في العدو الريفي لسنة 2017 .

أما في منافسات الفردي فقد تحصل الرياضيون الجزائريون على 4 ميذاليات، ( ميدالية ذهبية، 2 فصية، وميدالية برونزية).

وبهده النتائج الإيجابية يؤكد منتخبنا الإنجازات المحققة خلال المنافسة العالمية السابقة، وتبرز التطور الملحوظ لمستوى عدائينا العسكريين على الساحة العالمية.