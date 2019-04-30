بالصور.. تدمير مخابئ إرهابية بإستعمال طائرتين بدون طيار “الجزائر 55”

تم تدمير مخابئ إرهابية، تم اكتشافها على إثر عملية استطلاع جوي نفذتها طائرة بدون طيار ” الجزائر 54″، يومي 28 و 29 أفريل 2019.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، تم إعطاء الأوامر لتنفيذ رمايات حقيقية لتدمير تلك الأهداف بدقة عالية، عبر استعمال طائرتين بدون طيار “الجزائر 55″، إذ كللت المهمة بالنجاح التام وأثبتت فعاليتها ومدى كفاءة طاقمها الأرضي.

للإشارة، قد تم تجريب هاته الطائرات ميدانيا في شهر ديسمبر الفارط، تحت إشراف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح.

هذه الطائرات المصنعة بالجزائر، بأيادي وكفاءات وطنية من مهندسي وتقنيي الجيش الوطني الشعبي، مجهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة وتم تسميتها بـ “الجزائر 54 ” و”الجزائر 55″.

وذلك تيمنا بهاتين المحطتين التاريخيتين البارزتين، في مسار الثورة التحريرية المباركة.

لتؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على المسايرة الفاعلة للتطور التكنولوجي الذي يشهده الميدان العسكري.

لاسيما في مجال الطائرات بدون طيار، والتي أصبحت أحد أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة، في مختلف أشكال العمليات القتالية.

لاسيما المراقبة الجوية المستمرة والبث الآني لمعلومات الاستطلاع والمشاركة في عمليات الكشف، والتدمير في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.