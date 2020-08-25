بالصور ..تدمير 7 مخابئ للجماعات الإرهابية بباتنة وبومرداس

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليتي بحث وتمشيط بكل من بومرداس وباتنة، سبعة مخابئ للجماعات الإرهابية، فيما دمرت مفرزة أخرى أربع قنابل تقليدية الصنع بالمدية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، فإنه وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجز حرس الحدود كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربع قناطير و61,5 كيلوغرام، وذلك، خلال دورية بحث وتفتيش قرب منطقة جنين بورزڨ، بولاية النعامة.

في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود وحرس السواحل بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وعين تموشنت والنعامة وقسنطينة وبشار، ثمانية تجار مخدرات وحجزت 1 قنطارا و42,6 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في سياق متصل، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالوادي مركبة رباعية الدفع محملة بكمية كبيرة من المهلوسات تقدر بـ 731843 قرص، فيما تم توقيف 8 تجار مخدرات بحوزتهم 21859 من نفس المادة بكل من ورڨلة وغليزان وقسنطينة وباتنة وتندوف.

وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 أشخاص وحجزت شاحنتين وثماني مركبات رباعية الدفع و63 مولدا كهربائيا و25 مطرقة ضغط.

بالاضافة الى 57 كيلوغرام من المواد المتفجرة وطنّ واحد من خليط الحجارة وخام الذهب ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 57,06 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما تمّ حجز كميات من الوقود الموجه للتهريب تُقدر بـ 9636 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار وتندوف.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 329 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية بكل من وهران ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت والطارف، فيما تم توقيف 69 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وإن قزام وتمنراست.