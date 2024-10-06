بالصور.. تربص منتخب “U20” ينطلق في غياب 7 لاعبين

خاض المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، أمس السبت أول حصة تدريبية له، في إطار تربصه المستمر إلى غاية 14 أكتوبر الجاري.

وانطلق تربص منتخب “U20” تحضيرا للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في نوفمبر المقبل بمصر، في غياب 7 لاعبين.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني. بأن أشبال المدرب الوطني، ياسين مانع، أجروا أمس، حصة تدريبية أولى، بملعب “أولاد فايت البلدي” بمشاركة 19 لاعبا من أصل 26 تم استدعاؤهم.

كما أوضحت الاتحادية، بأن السباعي الغائب عن انطلاق التربص. مرتقب أن يلتحق بباقي زملائه، في موعد أقصاه يوم غدٍ الاثنين. بعد انتهاء التزامات اللاعبين مع أنديتهم.

للإشارة فإن شبان الخضر، سيخوضون خلال التربص الذي سيدوم لـ 10 أيام. مباراة ودية مزدوجة أمام نظرائهم من موريتانيا، وذلك، يومي 9 و13 أكتوبر الجاري بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.