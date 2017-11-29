بالصور.. تشييع جثمان الراحلة شادية إلى مثواها الأخير

تم تشييع النجمة القديرة شادية إلى مثواها الأخير بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية، حيث توفيت الفنانة عن عمر يناهز 86 عاما.

ووسط تأمينات أمنية مشددة، وصلت انتصار السيسي حرم الرئيس المصري إلى المسجد للمشاركة في صلاة الجنازة وتشييعها إلى مثواها الأخير.

وكانت في وقت سابق حرصت على زيارتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في المستشفى.

وحضر تشييع الجنازة العديد من النجوم في مقدمتهم، دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وسمير صبري وإلهام شاهين، فاروق الفيشاوي.

وكانت الفنانة القديرة توفيت الثلاثاء، في مستشفى الجلاء العسكري، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.