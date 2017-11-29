هكذا أمضت إليسا ليلة وفاة شادية

أمضت الفنّانة اللبنانية، إليسا، ليلة كاملة في الإستماع إلى أغاني الفنانة المصريّة “شادية”.

و تذكّرت إليسا أبرز محطّات الفنانة الفنيّة الضخمة، وأغانيها العذبة الّتي امتزجت ببراءة صوتها.

لتكون آخر محطّة عند الفنّانة إليسا، الّتي شاركت جمهورها في صفحاتها الرّسمية عبر “تويتر” بألبوم كامل يتضمّن الأغاني الّتي غنّتها شادية.

وهذا منذ بداية مسيرتها حتّى لحظة اعتزالها.

وقالت إليسا: ” أمضيت كلّ الليل وأنا أستمع لهذه الأغنية للأسطورة شادية!.

دخلت تاريخ الفن العربي بهذه الأغنية والعشرات من الأغاني الضاربة”.