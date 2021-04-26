بالصور.. تشييع جثمان المجاهد الراحل علي يحيى عبد النور

شٌيعت، اليوم الإثنين، جنازة المجاهد الراحل والمحامي علي يحيى عبد النور ، عن عمر ناهز 100 سنة بمقبرة بن عكنون.

وحضر مراسيم تشييع الجنازة مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، ووالي العاصمة يوسف شرفة.

كما حضر وزراء سابقين في الحكومة، وكذا شخصيات سياسية وقادة أحزاب.

ويعد الفقيد يحيى عبد النور من مواليد جانفي 1921 بقرية تاقة دائرة عين الحمام (تيزي وزو).

ويعتبر المرحوم عميد المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر، ورافع لصالح الحل السلمي للأزمة التي مرت بها البلاد أثناء العشرية السوداء.

كما واصل نضاله في مجال حقوق الإنسان رغم تقدمه في السن و تراجع وضعه الصحي.

وخلّف الفقيد وراءه مؤلفين بعنوان “الجزائر: أسباب و حماقة حرب” الصادر عام 1996 و “كرامة إنسان” الذي صدر سنة 2007.