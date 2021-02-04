بالصور: تنصيب العميد بناط قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل

الوطني
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بالصور: تنصيب العميد بناط قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
بقلم ط.خير الدين

 أشرف قائد القوات البحرية بالنيابة اللواء بن مداح محفوظ، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب العميد بناط زين الدين قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية.

وذلك خلفا للعميد شعلال عبد العزيز، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

وجاء هذا التنصيب حسب نفس البيان، طبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جانفي  2021.

وباسم الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي  السعيد شنقريحة.


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