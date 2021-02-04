بالصور: تنصيب العميد بناط قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل

وذلك خلفا للعميد شعلال عبد العزيز، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

وجاء هذا التنصيب حسب نفس البيان، طبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جانفي 2021.

وباسم الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة.