بالصور: تنصيب العميد بناط قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
أشرف قائد القوات البحرية بالنيابة اللواء بن مداح محفوظ، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب العميد بناط زين الدين قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية.
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