بالصور..تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-أذريبيجان”

أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الرزاق تربش، اليوم الاثنين، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – أذريبيجان “.

وحسب بيان للمجلس، حضر مراسيم التنصيب، سفير أذريبيجان بالجزائر ، ماهر محمد أوغلو علييف.



وقدىاستعرض عبد الرزاق تربش، في كلمة له، العلاقات الثنائية وماتمتاز به من خصوصية وتنامٍ مستمر نتيجة التواصل الدائم بين الطرفين.

دعيا إلى تحقيق المزيد من التقارب من خلال تبادل التجارب والخبرات لا سيما على المستوى البرلماني.

وركز تربش، على دور الدبلوماسية البرلمانية في الرقي بمستوى التعاون، لاسيما بعدما أفرد لها حيز خاص ضمن التعديل الدستوري

الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا.

مضيفا أن برلمانيي البلدين مطالبون بتطوير العلاقات الثنائية عبر المبادلات البرلمانية المتعددة الجوانب، في شقه السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي .

معتبرا، أن المجموعات البرلمانية للصداقة تشكل فضاء مؤاتيا لتعميق الحوار والتشاور بما يحقق المزيد من التقارب لخدمة المصالح العليا لكلا البلدين.

ومن جهته، نوّه سفير أذربيجان بجودة العلاقات التاريخية، التي تربط البلدين، وثمّن الجهود المبذولة لترقية التعاون الثنائي وتنويعه خدمة لتطلعات البلدين نحو المزيد من الإنجازات المشتركة.

