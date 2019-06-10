عاجل

بالصور.. تنصيب كل من الرئيس المدير العام الجديد لشركة نفطال وطاسيلي للطيران

الوطني
  • -
  • 0
بالصور.. تنصيب كل من الرئيس المدير العام الجديد لشركة نفطال وطاسيلي للطيران
بقلم م . فيصل

تم اليوم الإثنين تنصيب الرئيس المدير العام الجديد حرشاوي بلقاسم على رأس شركة نفطال NAFTAL خلفا لرشيد نديل.

كما نصب شرواطي عادل كرئيس مدير عام لشركة الخطوط الجوية طاسيلي AIRLINES TASSILI.

وحضر مراسيم تسليم واستلام المهام رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

وللإشارة فإن حرشاوي بلقاسم شغل منصب المدير العام لشركة الخطوط الجوية طاسيلي AIRLINES TASSILI .

وكان سابقا مدير فرع الوقود في شركة نفطال NAFTAL.

بينما شغل شرواطي عادل منصب مدير التسويق ومدير الشحن في شركة الخطوط الجوية طاسيلي.

بيان صحفي 10 06 2019 PDG TASSILI AIRLINES ET NAFTAL


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com