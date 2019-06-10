بالصور.. تنصيب كل من الرئيس المدير العام الجديد لشركة نفطال وطاسيلي للطيران

تم اليوم الإثنين تنصيب الرئيس المدير العام الجديد حرشاوي بلقاسم على رأس شركة نفطال NAFTAL خلفا لرشيد نديل.

كما نصب شرواطي عادل كرئيس مدير عام لشركة الخطوط الجوية طاسيلي AIRLINES TASSILI.

وحضر مراسيم تسليم واستلام المهام رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

وللإشارة فإن حرشاوي بلقاسم شغل منصب المدير العام لشركة الخطوط الجوية طاسيلي AIRLINES TASSILI .

وكان سابقا مدير فرع الوقود في شركة نفطال NAFTAL.

بينما شغل شرواطي عادل منصب مدير التسويق ومدير الشحن في شركة الخطوط الجوية طاسيلي.

بيان صحفي 10 06 2019 PDG TASSILI AIRLINES ET NAFTAL