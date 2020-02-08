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بالصور.. توفيق حكار في زيارة إلى حاسي مسعود

الوطني
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بالصور.. توفيق حكار في زيارة إلى حاسي مسعود
بقلم مصطفى.ق

قام توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بزيارة عمل وتفقد إلى منطقة حاسي مسعود، اين كان

مرفوقا بمجموعة من اطارات المؤسسة.

الزيارة شكلت فرصة لتبادل أطراف الحديث والاستماع إلى انشغالات العمال، كما تناول الرئيس المدير العام وجبة الغداء مع العما لفي المطعم المخصص لهم.

وأكد الرئيس المدير العام انا التحديات القادمة تتطلب من الجميع، العمل اليد في اليد لتحقيق الأهداف المسطرة و هذا من أجل تطوير و تنمية الاقتصاد الوطني.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها، حيث أكد حكار في الكلمة التي ألقاها خلال تنصيبه، الخميس الفارط من قبل وزير الطاقة، ان اولى الأولويات هي الاستثمار في العنصر البشري.


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